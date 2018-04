„Weil’s rockt“ bietet viel Musik

Von 14 bis 24 Uhr spielen insge­samt acht Musikgruppen beim Rockfestival hoch über Weilmünster auf. Das Musikangebot reicht von Folk und Rap über Punk bis hin zu Hardrock. Regionale Bands, bekannte und noch nicht so bekannte Musikgruppen, prämierte Schülerbands und bereits erfolgreiche Publikumsmagneten erobern die Bühne. Folgende Bands sind mit dabei: Visions Only, das Actionteam, Dayout, V.E.R.S.U.S., Capulco, Sidibeat, Wait for June und Out of Plan.

Wer sich im Vorverkauf die Tickets holt, spart drei Euro

Ein Open-Air-Konzert hat es in der Großgemeinde Weilmünster bis zur 800-Jahr-Feier im vergangenen Jahr nicht gegeben. Konzeptionell sei es als jährlich wiederkehrendes Projekt gedacht, erklärt Jugendpfleger Daniel Valley. Ziel solle sein, unterschiedliche Jugendgruppen und Vereine zu vernetzen und für eine projektorientierte, ehrenamtliche Zusam­menarbeit zu gewinnen.

Zum Organisationsteam gehören Vertreter der Jugendfeuerwehr, der Kirmesjugend, Schüler der Mittelstufe, lokale jugendliche Musikgruppen, Kulturinteressierte, Ehrenamtliche des Jugendzentrums und der gemeindlichen Jugendpflege.

Eintrittskarten sind im Vorverkauf für sechs Euro bei Schreibwaren Hirschhäuser in Weilmünster, der Tourist-Informati­on in Weilburg sowie per E-Mail an weilsrockt(at)weilmuenster.de erhältlich. An der Tageskasse sind neun Euro zu zahlen. (red)