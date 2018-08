Seit 42 Jahren besteht die Partnerschaft der Aßlarer Handballer mit den Sportfreunden der Association Sportif Saint Ambroix (ASSA). Im jährlichen Wechsel finden Besuche statt, in die auch immer mehr die Jugend eingebunden wird. 39 französische Gäste zwischen elf und 75 Jahren trafen sich nach einem Vormittag in ihren Gastfamilien zum traditionellen Handballturnier in der Sporthalle. Der Dezernent für Vereine und Städtepartnerschaft, Bernhard Völkel, konnte bei der Siegerehrung der 1. Mannschaft des TVA den Pokal überreichen. Am Abend wurden die Gäste von Bürgermeister Roland Esch (FWG) und den Vorsitzenden der Deutsch-Französischen Gesellschaft, Olaf Uhl, begrüßt.

„Die Deutsch-Französische Freundschaft ist schon lange der Motor des europäischen Gedankens und ein Beispiel für die ganze Welt“, sagte ASSA-Vorsitzender Christoph Messina. „Wir sind die Weltmeister der Freundschaft!“ (hp)