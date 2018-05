„Willem van Oranje“ steht in voller Blüte

DILLENBURG-MANDERBACH „Willem van Oranje“, die Tulpe, die nach dem berühmten Dillenburger Sohn benannt wurde, blüht in oranjefarben und erinnert in der Blüte fast an eine Pfingstrose. Wilhelm von Oranien wurde 1533 in Dillenburg und befreite die Niederlande von spanischer Herrschaft. Noch heute heißt die Nationalhymne der Niederländer „Het Wilhelmus“ („Das Wilhelmlied“). Die Tulpe ist eine frühe Blüherin. Sie ist vergleichsweise niedrig und erreicht im Manderbacher Garten, wo diese Aufnahme entstand, etwa 25 Zentimeter. (chp/Foto: C. Pulfrich)