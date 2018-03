Mehr als 50 Teilnehmer im Alter zwischen drei und 76 Jahren beteiligten sich an der Reise, die das Motto „Wir bringen Bewegung in die Bewegung“ hatte. Im Programmangebot standen politische und religiöse Gesundheits- und Freizeitthemen. Auch die Kinder und Jugendlichen kamen nicht zu kurz, denn es gab im Heinrich-Lübke-Haus und in der freien Natur einige Spiele.

Erfolgsgeschichte gibt es seit über 35 Jahren

Die Familienfreizeit, die bereits seit mehr als 35 Jahren durchgeführt wird, wurde dieses Mal von den Ortsvereinen Lindenholzhausen, Niederbrechen und Villmar organisiert. (red)