„Wir nehmen Bedenken der Bürger sehr ernst und haben darauf reagiert“, sagt die Geschäftsführerin von Schaefer Kalk im Gespräch mit dem TAGEBLATT. Deshalb habe man sich bemüht Kompromisslösungen zu finden, mit denen beide Seiten leben können.

Natürlich könne das Unternehmen nur Kompromisse eingehen, die wirtschaftlich darstellbar seien und bei denen der Betrieb immer noch organisiert werden kann. Beispielsweise sei die Einschränkung, samstags nie zu arbeiten, organisatorisch eine Herausforderung, weil die Öfen ja rund um die Uhr mit Rohstoff beschickt werden müssten.

Mit dem Verzicht auf einen mobilen Brecher im Steinbruchgelände und ein Förderband hin zum Kalkwerk könne man die Staub und Lärmbelastungen nochmals deutlich senken. Alle Grenzwerte würden deutlich unterschritten werden. Zudem prüfe man derzeit, ob die für den Transport des Materials genutzten Schwerkraftwagen zusätzlich mit geräuschdämmenden Gummimatten in den Mulden ausgestattet werden können.

Geplante Halde soll komplett wegfallen

Mit am wichtigsten für den optischen Eindruck sei der Wegfall der ursprünglich geplanten Halde. Mit dem Material das dort gelagert werden sollte, wolle man nun den aktuell genutzten Steinbruch „Schneelsberg“ verfüllen. Dadurch und durch den einstweiligen Verzicht auf „Hengen Süd“ habe man die Gesamtfläche für das Steinbruchprojekts mehr als halbieren können.

Dazu komme beim verbliebenen Bereich eine Anpassung an das Landschaftsbild. Zusammen mit den geplanten Bepflanzungen erreiche man, dass der Steinbruch von Schupbach und auch von fast keiner anderen Perspektive her mehr deutlich sichtbar sei.

Da das Unternehmen die Gewerbesteuer nur an die Stadt Runkel abführt, wolle man künftig eine freiwillige Ausgleichszahlung an die Gemeinde Beselich in etwa selber Höhe leisten, kündigte Heike Horn an. Es handele sich dabei um jährlich 80 000 bis 100 000 Euro, mit der die Gemeinde rechnen könne.

Man habe Gutachten in Auftrag gegeben, die ermitteln sollen, wie sich Sprengerschütterungen auf Gebiete auswirken, in denen Bergbau betrieben wurde. (ve)