„Wir sind ein  Glied in der Kette“

Die Marburger Vitos-Kliniken gehören damit zu den ersten Trägern dieses Siegels in Mittelhessen. Multiresistente Erreger, die nicht mit Antibiotika bekämpft werden können, sind in Krankenhäusern und anderen Bereichen des Gesundheitssystems ein Problem.

Um dem entgegen zu treten, haben Fachkliniken, Einrichtungen des Gesundheitswesens und die Gesundheitsämter der fünf mittelhessischen Landkreise 2012 das MRE-Netz Mittelhessen gegründet. Vitos Gießen-Marburg ist von Anfang an dabei. Die Verleihung des MRE-Siegels „ist eine tolle Würdigung der Arbeit unserer Mitarbeiter beim Thema Hygiene“, sagt Carsten Müller-Ehring, Facharzt für Psychiatrie und Psychotherapie sowie Hygienebeauftragter für Vitos Gießen-Marburg.

Das Siegel beantragen können Einrichtungen, die mindestens zwei Jahre lang die Anforderungen des MRE-Netzes erfüllt haben. Diese liegen im Bereich Hygiene über dem gesetzlichen Mindestmaß. Ein Schwerpunkt ist die Händedesinfektion, aber es geht um mehr: „Wir erfüllen Standards, wann welche Patienten auf MRE gescreent werden müssen. Wir dokumentieren dies und kommunizieren die nötigen Informationen an andere Schnittstellen“, erklärt Carsten Müller-Ehring.

Dokumentation ist besonders wichtig

„Diese Kommunikation ist besonders wichtig, denn wir sind nur ein Glied in der Kette. Zu uns kommen regelmäßig Patienten aus anderen Kliniken oder aus Pflegeheimen. Auch unsere Patienten werden zu Behandlungen in andere Kliniken verlegt oder gehen wieder zurück in ihre Einrichtungen. Da ist es wichtig, dass Informationen zu einer etwaigen Infektion mit MRE fließen. Schließlich arbeiten wir alle daran, dieses Problem einzudämmen.“

Ein weiteres Kriterium für das MRE-Siegel ist die konsequente Teilnahme an Fortbildungen. Carsten Müller-Ehring und Hygienefachkraft Anke Herr geben ihr Wissen aus den Fortbildungen in regelmäßigen internen Schulungen an die Mitarbeiterschaft weiter.

Verliehen wurde das MRE-Siegel jetzt an die Kliniken am Standort Marburg. Aber auch die Einrichtungen in Gießen erfüllen die Kriterien des MRE-Netzes, das Siegel ist bereits beantragt. (red)