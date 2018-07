Herborn In der AWO-Familienbildungsstätte in Herborn startet am 16. August (Donnerstag) um 17.30 Uhr der Kurs „Yoga für Berufstätige“. Die Teilnehmer treffen sich an zwölf Terminen jeweils donnerstags von 17.30 bis 19 Uhr.

Anmeldungen und Informationen: Ute Sewerin, (0 27 78) 22 40. (red)