Hohenahr-Altenkirchen Am Sonntag, 18. Februar, ab 18 Uhr gibt es einen „Light-Night-Gottesdienst“ in der Kirche in Altenkirchen. Unter dem Motto „Zeig dich! Sieben Wochen ohne Kneifen“ bereiten Jugendliche den Gottesdienst vor. Im Anschluss warten Snacks. (bkl)