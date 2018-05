Am 13. und 14. Mai, beginnt „Traumwandler – Eine abenteuerliche Reise zwischen Nacht und Morgen“ jeweils um 18 Uhr. Am Montag gibt es ab 11 Uhr eine Vorstellung für Schulklassen. Unter der Regie von Karin Winkelsträter haben die blinden und sehbehinderten Schauspieler „Traumwandler“ gemeinsam entwickelt. Der Eintritt kostet neun Euro, ermäßigt sieben Euro. Über ihre Produktion schreibt die Gruppe: „Jede Nacht betreten wir die Welt der Träume, sind befreit von Naturgesetzen und moralischen Zwängen. Was wird aus einem Traum, wenn der Träumer erwacht?“ Karten kann man unter nachtsicht(at)email.de oder unter & 0177-67 81 03 reservieren. (red)