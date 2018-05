100 Kinder für Zeltlager erwartet

Bereits zum 31. Mal veranstaltet die Evangelische Kirchengemeinde Gladenbach am Pfingstwochenende das Zeltlager auf dem Gelände des Gemeindehauses Blankenstein. In den vergangenen Jahren waren rund 100 Kinder an den drei Tagen vor Ort.

Seit Februar bereiten 36 ehrenamtliche Mitarbeiter gemeinsam mit dem Gemeindepädagogen Thomas Pospischil und Pfarrer Thilo Ohrndorf das Zeltlager vor. Anspiele, Musik und die verschiedenen Programmpunkte werden von den Mitarbeitern geplant. Um die Verpflegung von Kindern und Mitarbeitern sorgen sich weitere ehrenamtliche Helfer aus der Kirchengemeinde.

Die Kinder werden an dem Wochenende „Auf den Spuren von Herrn J“ sein, wie der Titel verrät. Dabei wird es bei verschiedenen Programmpunkten um die Detektivarbeit der KiBiWoZ-Teilnehmer gehen.

Geplant sind für zwei Spieleabende, eine Nachtwanderung und ein Geländespiel. Bei verschiedenen Workshops gibt es ein breites Angebot an sportlichen und kreativen Aktionen.

Gemeinsames Essen zum Abschluss

Zum Abschluss gibt es einen gemeinsamen Gottesdienst am Pfingstsonntag. Anschließend gibt es ein leckeres Mittagessen, das der „Freundeskreis Gemeindeaufbau“ zubereitet.

Zu dem Wochenende sind alle Kinder zwischen sieben und zwölf Jahren eingeladen. Wer teilnehmen möchte, meldet sich bis zum Sonntag, 6. Mai, beim Gemeindepädagogen Thomas Pospischil unter (0 64 62) 52 38 oder (01 51) 68 16 03 93 an. Eine Anmeldung ist auch im evangelischen Gemeindebüro (0 64 62) 37 65 möglich. (jns/Archivfoto: Stein)