1000 Euro fürs Bad

Biebertal-Rodheim-Bieber 1000 Euro haben Heidi Gareiß und Dirk Römer von der Interessengemeinschaft Weihnachtsmarkt Vetzberg an Rainer Rau (r.) übergeben. Der Vorsitzende des Fördervereins Familienbad Biebertal, der das Bad sichtbar aufgehübscht hat, dankte für die Spende. Das Geld ist der Erlös des Weihnachtsmarkts 2017. Am 1. Dezember gibt es wieder einen Weihnachtsmarkt in Vetzberg. Beginn ist um 14.30 Uhr mit einem Gottesdienst. (moo/Foto: Moos)