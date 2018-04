1000 Teilnehmer laufen

Dieses alljährliche Ziel formulierte Uwe Hartmann bei der Pressekonferenz in den Räumen der Kreissparkasse Weilburg, die durch das Beisein ihrer Vorstände Stephan Gürtler und Stefan Hastrich die Bedeutung des Weiltalmarathons für den „Partner der ersten Stunde“ dokumentierten.

Anfang April lagen bereits mehr als 400 Anmeldungen für die drei unveränderten Laufstrecken vor

Anfang April lagen bereits mehr als 400 Anmeldungen für die drei Laufstrecken, die unverändert bleiben, vor. Start für die 42,195 Kilometer ist um 9.30 Uhr in Arnoldshain. Um 10.30 Uhr geht es in Emmershausen auf die 22 Kilometer und in Weilmünster auf die zwölf Kilometer bis an den Festplatz in der Weilburger Hainallee.

Bis dahin stehen noch einige Arbeiten an. Die T-Shirts sind bestellt, der Streckenverlauf mit den zuständigen Behörden besprochen und auch für die Versorgung vor Ort ist gesorgt. So werden für die Pastaparty am Vortag des Marathons sowie nach dem Lauf rund 200 Kilogramm Nudeln benötigt. Entlang der Strecke werden rund 300 Kilogramm Bananen und 50 Kilogramm Äpfel ausgegeben sowie 2500 Liter Getränke ausgeschenkt. 300 Helfer aus Vereinen, DRK und Feuerwehr stehen neben der Polizei an der Strecke, um einen reibungslosen Ablauf zu gewähren. Bis Mittwoch, 11. April, sind unter www.naturpark-taunus.de noch Onlineanmeldungen möglich. Nachmeldungen sind bei der Pastaparty und – bis auf die 22 Kilometer – am Veranstaltungstag noch möglich. (red)