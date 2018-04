101 Kinder machen bei Ferienspielen mit

Solms 101 Kinder nahmen an zehn Aktionen des Osterferienprogramms der Kinder- und Jugendförderung der Stadt Solms teil. Diese positive Bilanz zog Stadtjugendpflegerin Julia Meyers. Den Startschuss lieferte eine Backaktion in den Räumen des Jugendzentrums (JUZ) in Burgsolms, wo die kleinen Zuckerbäcker CakePops zauberten. Beliebt waren auch die Kegelnachmittage und das Basteln von Nagelbildern. Einer der Höhepunkte war ein Ausflug in den Kletterwald Wetzlar (Foto), wo sich die Solmser in luftigen Höhen auf den Hochseilparcours wagten. „Natürlich gab es zunächst eine Sicherheitsunterweisung am Boden“, sagte die Stadtjugendpflegerin und erinnert sich an die Ungeduld der kleinen Kletterer, die endlich in die Wipfel wollten. Im Oberbieler Wald waren die Ferienkinder mit Mira Spangenberger von den „Oberbieler Waldforschern“ unterwegs, lernten Fährtenlesen und erfuhren viel über Bienen. Außerdem kneteten sie „Samenbomben“ für eine kleine Blumenwiese im Garten zu Hause. (dk/Foto: Krause)