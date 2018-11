1100 feiern den Oslo Gospel Choir

Nach 2012 haben die Sängerinnen und Sänger ein zweites Mal Station in der Rittal-Arena gemacht. 1100 Besucher wollten den Ausnahmechor erleben. Weil es eines der wenigen Konzerte in Deutschland war, kamen die Zuhörer nicht nur aus Mittelhessen. Anne und Erwin Schmidt hatten über 100 Kilometer aus Waldbröl in Nordrhein-Westfalen zurückgelegt. Birgit Uhlig war aus Kelkheim nach Wetzlar gekommen, um die Aufführung des Musicals „Messiah“ (Messias) zu erleben. Geschrieben hat das Werk der langjährige Chorleiter Tore W. Aas. Die Aufführung fiel ins Jubiläum „30 Jahre Oslo Gospel Choir“.

Für den einen oder anderen war es bestimmt einer der musikalischen Höhepunkte des Jahres

Mit dem bekannten Oratorium von Händel (1685 bis 1759) hatte die Aufführung wenig zu tun. Lediglich das Thema und die Bibeltexte ähnelten einander. Und mit Kirchenmusik alten Stils hatte der neue Messiah auch nichts tun, denn Tore W. Aas hat seine Lieder als moderne Popsongs gesetzt.

Wie Aas zu Anfang erklärte, habe er das Leben von Jesus Christus von der Geburt bis zur Auferstehung und Himmelfahrt musikalisch umgesetzt. Bibelzitate las Timo Schütze in Deutsch. Die Liedtexte waren in Englisch.

Dennoch ging das Publikum bei der Aufführung mit, applaudierte oder klatschte zu den lebhaften Lieder, hörte andächtig bei getrageneren Songs zu. Für den einen oder anderen war es bestimmt einer der musikalischen Höhepunkte des Jahres. Zweieinhalb Stunden ausdrucksstarke Musik und einzigartige Melodien, dazu acht Sängerinnen und fünf Sänger, ihr Dirigent und vier Musiker auf der Bühne, große Licht- und Klangtechnik.

Der Komponist und Texter hatte die Aussagen Jesu über sich selbst, bekannt als „Ich bin-Worte“ in das Werk eingefasst. So gab es Lieder wie „I am the light“ (Ich bin das Licht), „I am the good sheppard“ (Ich bin der gute Hirte), „I am the way“ (Ich bin der Weg) und „I am the resurrection“ (Ich bin die Auferstehung).

Die Zuschauer erlebten, wie Jesus die Brüder Simon und Andreas in seine Nachfolge rief, wie er wenige Brote und Fische vermehrte, so dass Tausende satt wurden. Die Verleugnung des Petrus vor der Kreuzigung Jesu, die Frauen im Garten Gethsemane nach der Auferstehung und viele weitere Episoden aus dem Leben des Messias kamen als musikalische Botschaft von der Bühne und wurde von den Zuschauern geradezu aufgesogen. Alle Sängerinnen und Sänger waren schwarz gekleidet. Nur Hans Esben Gihle kam in einem weißen Gewand, er spielte den Messias.

Der Farbkontrast, dazu die Lichttechnik, versetzten die Darsteller in jeweils andere Stimmung. Die Sängerinnen und Sänger brillierten nicht nur als Chormitglieder, sondern überzeugten auch als Solisten. So war Kine Ludvigsen Fossheim als Frau am Brunnen zu hören, die Jesus vergeben hat. „Give me some water“ war eines der starken Lieder, bei dem die Besucher mitgingen.

Gemündet ist das Musical in das Jubellied „Hallelujah, Jesus is rissen from the dead“ (Halleluja, Jesus ist auferstanden vom Tod). Enthusiastisch klatschten die Zuschauer mit. Ihre Freude mündete in minutenlangen Standing Ovations. Dabei ließ sich auch Tore W. Aas feiern, der bis zum Schluss im Hintergrund agierte. Der Besucherjubel wurde mit einer Zugabe des Oslo Gospel Choirs beantwortet, der die Aufführung mit einem ruhigen Segenslied beendete.