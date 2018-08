130 Rewe-Azubis stechen in See

Wetzlar Zum Start des neuen Ausbildungsjahres hat die Rewe Region Mitte 258 neue Auszubildende eingestellt. Der Großteil wird in einem der über 540 Rewe-Supermärkte in der Region zu Kaufmann/Kauffrau im Einzelhandel ausgebildet. „Sie sind unsere Zukunft“, sagte der Vorsitzende der Geschäftsleitung der Rewe Region Mitte, Jürgen Scheider, beim großen „Azubi-Event“ am Dutenhofener See. Dazu hatte das Unternehmen die 130 neuen Azubis eingeladen, die bereits ihre Ausbildung angefangen haben. In Kleingruppen hatten sie gemeinsam mit Ausbildern, Betriebsräten und Führungskräften die Aufgabe zu meistern, aus wenigen Holzlatten und einer Plane Drachenboote zu bauen. Bei strahlendem Sommerwetter und unter den Augen zahlreicher Badegäste wurden die mehr oder weniger seetauglichen Boote zu Wasser gelassen. Bei der anschließenden Regatta hatten Azubis und Zuschauer viel Spaß. Auch wenn manche Teilnehmer nicht trocken blieben, erreichten alle sicher das Ufer. (red/Foto: privat)