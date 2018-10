1300 Euro für das „Solmser Land“

Vorsitzender Klaus Engelhardt freute sich daher, als Bürgermeister Frank Inder-thal (SPD) und Vertreter des Vereins „Burgsolms aktiv“ mit Ernst-Ludwig Veit an der Spitze dem Bad einen Besuch abstatteten und eine Spende in Höhe von 1300 Euro übergaben. Die Summe war beim Sponsorenlauf im Rahmen der Kirmes zusammengekommen. Rund 100 Läufer drehten dafür insgesamt 925 Runden. „Ich danke den Helfern von der DLRG, denen die Spendensumme ja auch zugutekommt, für ihre Hilfe und denke, dass wir auch in 2019 wieder einen Sponsorenlauf veranstalten werden“, so Veit.

Engelhardt dankte für die tolle Idee und das rührige Engagement von „Burgsolms aktiv“. Nicht nur die DLRG und die Schulen haben im „Solmser Land“ Trainingsmöglichkeiten, sondern auch Aquafitness, Rückengymnastik, Reha oder Baby- und Kleinkinderschwimmen werden gerne genutzt und es bestehen sogar Wartelisten.

„Ich freue mich natürlich über so viel Bürgerengagement, das den Geldbeutel der Stadt entlastet“, zeigte sich Bürgermeister Inderthal dankbar. (hp)