14 Künstler, 7 Duelle, aber nur einer kann gewinnen

Gesucht wird der Nachfolger von Matthias Ningel. 14 Kandidaten kämpfen seit Anfang Oktober darum, sich neuer Deutscher Kabarettmeister nennen zu dürfen. 91 Duelle werden nötig sein, bis der Sieger am Kabarett-Bundesliga 2016/2017, am 1. Juli 2017 in den Berliner Wühlmäusen gekürt werden kann.

Bis dahin jedoch ist es noch ein weiter Weg, der in der Kulturscheune Herborn am Donnerstag (13. Oktober) beginnt. Die Kulturscheune ist - neben dem Mainzer Unterhaus, dem Renitenztheater Stuttgart oder dem Café Hahn in Koblenz - eine von deutschlandweit 13 Spielstätten, in denen die Kabarett-Bundesliga Station macht.

Erneut hat eine Fachjury, zu der auch Jörg Michael Simmer von der KuSch in Herborn zählt, 14 professionelle und talentierte Kabarettisten, Comedians und Poetry-Slammer nominiert, die in der achten "Bundesliga"-Saison die Menschen bundesweit zum Lachen und Mitfiebern bringen wollen.

Wer am Ende Deutscher Meister wird, das entscheidet wie immer nur das Publikum. An jedem der sieben Spielabende an jedem Spielort werden zwei Künstler präsentiert, die je 45 Minuten lang das Beste aus ihren aktuellen Programmen zeigen und damit um die Gunst der Zuschauer werben. Am Ende jeder Vorstellung wird live abgestimmt, welcher Künstler auf der Tabelle weiter nach oben klettern soll.

Zuschauer können abstimmen

Wie bereits in den letzten Jahren auch, können die Zuschauer anhand von Stimmzetteln zehn Punkte verteilen - von 10:0 bis 5:5 sind alle Kombinationen möglich. Die Punkte pro Künstler werden addiert und durch die Anzahl der Stimmberechtigten des jeweiligen Abends geteilt. In die Gesamtwertung fließen alle 13 Punktzahlen des jeweiligen Künstlers ein, der in jedem Theater nur einmal zu Gast ist und deutschlandweit gegen jeden Kontrahenten genau einmal spielt. Die Gesamtpunktzahl dividiert durch 13 (die Zahl der Auftritte) ergibt dann die für das Gesamtresultat maßgebliche Punktzahl.

Wer ist in dieser Spielzeit mit von der Partie? Den Auftakt in Herborn bestreiten am 13. Oktober Nekatrios Vlachopoulos und Olaf Bossi. Nektarios Vlachopoulos ist Slampoet und Humorist, Deutschlehrer mit griechischem Integrationshintergrund. 2011 gewann er das große Finale der deutschsprachigen Poetryslam. Seine Markenzeichen: Geschwindigkeit, Präzision und absurder Humor.

Ebenfalls zum Auftakt mit dabei: Olaf Bossi. In seinem Programm "Glücklich wie ein Klaus", einer Mischung aus Familienwahnsinn und Gesellschaftskritik, zeigt er sich mal bitterschwarz-satirisch, mal fröhlich-heiter, mal melancholisch-nostalgisch. Muss man in Zukunft für die dritten Zähne die zweite Niere verkaufen? Wann ist man glücklich? Wenn der Keller aufgeräumt und der Nachbar neidisch ist? Und was tut man, wenn das Kind partout nicht schlafen will? Fragen über Fragen, auf die er Antworten sucht.

Die weiteren Spieltage im Überblick

An den weiteren Spieltagen treten auf: 3. November, Don Clarke und Liese-Lotte Lübke; 8. Dezember: Hengstmann Brüder und Christine Schütze; 19. Januar 2017 Peter Fischer und Benjamin Eisenberg; 16. Februar 2017: Falk und die "Frankfurter Klasse"; 27. April 2017: Korff/Ludewig und Christof Spörk und am 18. Mai 2017: Helmut Sanftenschneider und Robert Alan

Tickets gibt es im Vorverkauf bei Optik Tafelski in Herborn (Tel. 02772/2889), in der Dillenburger Musicbox (Tel. 02771/24467) sowie im Internet http://www.kusch-herborn.de.

Tages- und Dauerkarten sind erhältlich

Interessierte können eine Tageskarte für einen der sieben Abende zum Preis von 15 Euro erwerben, eine Dauerkarte ist für 70 Euro erhältlich.