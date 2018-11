14 neue Altenpflegefachkräfte

Die heimischen Absolventen sind Selda Aksu vom „Haus des Lebens“ in Driedorf, Christina Isabella De Castellarnau vom Seniorenheim Mayer Sinn, Patrick Demand vom Ambulanten Pflegedienst der Arbeiterwohlfahrt (AWO) Lahn-Dill in Wetzlar, Justine Hebel und Stefanie Schlitt von der Heimeinrichtung „Die Brücke“ in Breitscheid, Joy Helebrant vom Pflegeteam Aartal in Herbornseelbach, Jurgena Kraja vom „Marie-Juchacz-Haus“ der AWO in Herborn, Saskia Sophie Schulz vom „Haus des Lebens“ in Bischoffen, Jolene Lea Tritschler vom Sinner Pflegeteam und Anneka Ziebart vom DRK-Pflegezentrum Herborn.

Neu an der Ausbildung, zu der neben Theorie auch Praxiselemente in Altenpflegeheimen und bei ambulanten Pflegediensten gehört, war diesmal, dass die Ausbildung zur Altenpflegefachkraft in um zwölf Monate verkürzter Form innerhalb von zwei Jahren als Pilotprojekt zum Abschluss gebracht wurde. Das Angebot richtete sich speziell an Menschen mit Berufserfahrung in der Pflege. Es wird vom Land und von Agentur für Arbeit gefördert.

Aurand: Angebot sichert Fachkräfte

Kreis-Sozialdezernent Stephan Aurand sagte, dass dieses Angebot dazu beitrage, die Chance einer Höherqualifizierung zu ermöglichen. Damit trage die Pflegeschule zur Fachkräftesicherung bei.

Info: (0 64 41) 4 07 84 10. (red)