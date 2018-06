1400 feiern „For King and Country“

Mit ihrer Musik möchten sie für den König Jesus und sein Reich eintreten, so Luke Smallbone, einer der beiden Köpfe der Formation. Als Senkrechtstarter der vergangenen Jahre lobte Moderator Tobias Schuffenhauer von ERF Pop die Barden. Mit ihren bisher zwei CD-Produktionen haben sie in den Vereinigten Staaten die Charts der christlichen Szene gestürmt und mehrere Preise abgeräumt. Dazu zählen auch Grammys und der Goldstatus bei den iTunes-Charts in den USA.

Dass sie in der Country-Hochburg Nashville wohnen, bedeute nicht, dass sie auch Countrymusik machen, erklärte Luke, der mit seinem Bruder Joel den Kopf der Formation bildet. Zu hören waren dann über zwei Stunden hinweg christliche Rock- und Popsongs, zu denen die 1400 Besucher in der Rittal Arena rhythmisch mitklatschten oder tanzten.

Die Smallbone-Brüder, die eigentlich aus Australien stammen, und ihre fünf Bandmitglieder hatten das Publikum von Beginn an im Griff. Offensichtlich kannten viele die eingängigen Songs, denn sie stimmten lauthals mit ein. Derzeit ist die Formation auf Europatournee und hat einige Tage vor dem Wetzlarer Auftritt vor 18 000 Besucher eines Festivals gesungen. Der Wetzlarer Sender ERF Medien hat die sieben Musiker im Rahmen seines Radioprogramms ERF Pop präsentiert. Am Vorabend waren die Jungs in Bremen, wo etwa 500 Fans die US-Band hören wollten.

Plötzlichen stehen die Musiker mitten im Publikum und singen ihre Lieder – zum Anfassen nahe

Die Begeisterung in der Rittal-Arena erlebte einen Höhepunkt, als „For King and Country“ die Bühne verließen und wenig später in einem abgesperrten Bereich mitten im Publikum erschienen, um von dort ihre Lieder zu präsentieren – zum Anfassen nahe. So hatten viele Fans die Stars noch nie gesehen.

Viele Besucher waren nicht aus Hessen, sondern auch aus anderen Bundesländern und sogar aus dem Ausland angereist, um die Smallbone-Brüder zu sehen. „Wir wollten zu dem Konzert der Band in die Schweiz fahren“, berichteten Alexandra und Andreas Ebert aus Waldsolms. Doch als sie vom Auftritt in Wetzlar erfuhren, hatten sie sich schnell Karten für die Arena gesichert. Julia Hasenreich aus Gießen hat die christliche Rock-Band über ihren Arbeitgeber kennengelernt. Nun wollte sie die Band einmal live erleben und war mit einer ganzen Gruppe der Mosaik-Kirche in die Nachbarstadt gekommen.

Von „For King and Country“ dürfte in einschlägigen Kreisen in Zukunft wohl öfter etwas zu hören sein – ihre Popularität und die Zahl ihrer Preise sprechen dafür. Beim Wetzlarer Sender ERF Pop, der auch überregional und im Internet ausgestrahlt wird, waren die sieben Jungs in den vergangenen Wochen jedenfalls sehr oft präsent.