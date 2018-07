150 Meter geht es in die Tiefe

Weilburg-Ahausen Im Rahmen seiner Ver­anstaltungsreihe „Bergbau in Ahausen und Umgebung“ hat der Heimatverein Ahausen das Besucherbergwerk „Grube Fortuna“ besichtigt. Das Maschinenhaus hoch über dem Grubengelände und der Kommandostand beeindruckten die Teilnehmer. Mit Helmen ausgestattet ging es in einem Förderkorb etwa 150 Meter in die Tiefe, wo die Gruppe mit einem „Gruben-ICE“ fuhr. (red/Foto: privat)