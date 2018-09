16 neue Fachkräfte für die Pflege

Herborn An der Vitos-Schule für Gesundheitsberufe haben 16 Krankenpflegeschüler ihre Ausbildung beendet. Vor drei Jahren hatten sie die Ausbildung begonnen und nun – nach 2100 Stunden Theorie und 2500 Stunden Praxis – sind sie an ihrem Ziel angelang. Fünf der Examinierten übernimmt Vitos in die eigenen Kliniken. Andere haben einen Einstellungsvertrag von anderen Einrichtungen in der Tasche, vier von ihnen gehen an das Kaiserin-Auguste-Viktoria-Krankenhaus Ehringshausen (KAVK). Manche nutzen auch die europaweite Anerkennung der Ausbildung für einen Auslandsaufenthalt. Im Namen der Geschäftsführung übermittelte Philip Mathes, Personalleiter von Vitos Herborn, Glückwünsche und zollte Respekt: „Jeder von Ihnen hat heute ein großes Ziel erreicht und eine wichtige Hürde übersprungen.“ Die neuen Fachkräfte: Lena Bernt, Sophie Horn, Michelle Jedig, Jennifer Keaton, Selina Krämer, Sarah Lange, Nicola Langner, Tamara Müller, Mugheera Naeem, Luca Plan, Leonie Sophie Riedel, Olga Rutz, Lorena Schmidt, Elisabeth Schneider, Ayse Susamci und Janine Vogeler. (red/Foto: privat)