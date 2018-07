1698 Euro für die Schule

Wettenberg Der Leiter der Gesamtschule Gleiberger Land, Gabriel Verhoff, nutzte ein Treffen mit Gabriele Daubertshäuser, Gisela Kemper-Krämer vom Förderverein, der Lehrerschaft, vertreten durch Ingeborg Bauer-Horn, und der DFG Krofdorf-Gleiberg, vertreten durch Vorsitzenden Norbert Schmidt und Stellvertreter Gerhard Schmidt, um danke zu sagen. Und zwar für das gute Miteinander zwischen Schule und DFG, die die Gesamtschule quasi als „örtliche Jugendabteilung“ betrachte, so Schmidt. Denn die DFG stellt 50 Prozent des Beitrages von 250 Mitgliedern der Gesamtschule zur Verfügung, jährlich 1300 Euro. Nun überreichte der Vorstand weitere 1698 Euro an die Schule, den Erlös eines Weinstandes beim Krämermarkt in Wißmar. Die Summe ist zweckgebunden für Initiativen, die das Interesse von Kindern und Jugendlichen am Erlernen der Französischen Sprache wecken oder erhalten. Daneben kann es für den Lehrbetrieb in der „Werkstatt Europa/Atelier Europe“ verwendet werden. (mo/Foto: Moos)