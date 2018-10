180 Solarmodule helfen Partnern in Burkina Faso

Das berichtete die Naunheimerin Renate Wagner. Sie hat von den Partnern in Burkina Faso erfahren, dass die insgesamt 180 Module per Schiff aus Deutschland angekommen sind. Bei einem Besuch im November will sie sehen, ob die Montage geklappt hat und nun Sonnenenergie in Strom umgewandelt werden kann.

Die Stadt Wetzlar unterstützt seit 1975 mit einer Patenschaft die Wüstenstadt Dori. In der Vergangenheit wurde der Bau von Schulgebäuden und die Ausstattung eines Krankenhauses unterstützt. Auch die evangelische Kirchengemeinde Naunheim hat Beziehungen nach Burkina Faso, zu den dortigen Kirchen. 2013 schon hatten Umweltdezernent Norbert Kortlüke (Grüne) und Renate Wagner Kontakte zur Biohaus-Stiftung von Willi Ernst in Paderborn aufgenommen. Diese Stiftung hat die Finanzierung der Solarmodule übernommen.

Doch die Verhandlungen und der Transport gestalteten sich schwieriger als gedacht. Dazwischen kamen beispielsweise politische Unruhen in dem Land. Aber auch Partner sind verstorben, sodass sich die Lieferung immer weiter hinauszögerte.

Module sind vor Ort angekommen

Etienne Bazie, der Leiter des Entwicklungsbüros der evangelischen Kirchen (OED) in Burkina Faso, hat bei Besuchen in Wetzlar Details geklärt. Gelder wurden beantragt und bewilligt. Eine Hamburger Reederei hat die Module mit einem Gesamtgewicht von 4,6 Tonnen in die Hauptstadt Ouagadougou gebracht. 80 Module sind für die Stadt Dori. Dies sollen auf den Dächern des städtischen Gymnasiums verlegt werden. 50 hat die Kirchengemeinde Naunheim für das Entwicklungsbüro der evangelischen Kirchenförderation in der Hauptstadt auf die Reise geschickt. Dort sollen die Module auf die Dächer eines Krankenhauses und anderer sozialer Einrichtungen installiert werden. Die Kosten für die Installationsarbeiten in Ouagadougou übernimmt „Brot für die Welt“. Die Kirchengemeinde hat die Transportkosten der Reederei in Höhe von 4420 Euro getragen. „Unsere Hilfen erleichtern den Menschen das schwere Leben am Rande der Wüste Sahara“, berichtet Renate Wagner. Die Module sorgen künftig dafür, dass Strom erzeugt wird. (lr)