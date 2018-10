20. Geburtstag mit viel Musik feiern

Aus diesem Anlass veranstalten die rund 50 Sängerinnen und Sänger um Gründer und Chorleiter Michael Weber am Samstag, 3. November, ab 20 Uhr ein Jubiläumskonzert im Bürgerhaus in Weilmünster.

„Best of“ aus Gospels der letzten 20 Jahre

Der Chor präsentiert ein „Best of“ aus 20 Jahren Gospelmusik. Für passende Atmosphäre sorgt die aufwendige Ton- und Lichttechnik.

Neben dem Gospelchor spielen auch die Musiker der „Dicke Backe Attacke“ auf. An diesem Abend stellen die Musiker ihre Qualitäten als Big-Band unter Beweis. Geplant sind ein Soloauftritt – unterstützt durch Sänger des Chors – und die Mitwirkung bei dem Finale als Begleitorchester des Gospelchors.

Der Eintritt beträgt acht Euro. Die Platzwahl ist frei. Eintrittskarten gibt es im Vorverkauf unter anderem bei Schreibwaren Hirschhäuser in Weilmünster, im Rathsbacher Hofladen in Ernsthausen und im Weltladen in Weilburg. (red)