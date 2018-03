200 Euro für die Jugendfeuerwehr

Die Geldspende nahm Stefan Heidl, Leiter der Jugendfeuerwehr, entgegen. Seit einigen Jahren besteht ein enger Kontakt zwischen dem Obst- und Gartenbauverein sowie der Jugendfeuerwehr. So wurde wieder ein Obstbaumschnittkurs mit den Jugendlichen durchgeführt.

Als Dank gibt es eine Bildercollage

Als Dankeschön übergab Stefan Heidl dem Vorsitzenden des Obst- und Gartenbauvereins, Roland Nickel, zur Erinnerung eine Bildercollage, die im Vereinsheim einen Platz erhalten wird.

Rund 40 Frauen und Männer beteiligten sich am Wandertag des Obst- und Gartenbauvereins. Los ging es am Vereinsheim in Laubuseschbach. Die Route führte Richtung Stollenweg, vorbei am Knapendorfer Hof zur Feldscheuer zwischen Rohn­stadt und Langenbach. Hier wurde eine Rast eingelegt. Der Rückweg führte am Rohnstädter Hausberg, dem "Steinchen", und am Laubus­eschbacher "Judenfriedhof" vorbei. Als Abschluss fand ein gemeinsames Mittagessen in einem Gasthaus in Laubuseschbach statt. (red)