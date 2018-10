2000 Euro für Alzheimerkranke

WETZLAR Einen Scheck in Höhe von 2000 haz Udo Schmidt an Bettina Rath von der Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen übergeben. Deren Mitarbeiter hatten Schmidts Familie bei der langjährigen Alzheimer-Erkrankung seines Vaters sehr unterstützt. „Wir wussten unseren Vater immer in guten Händen“, sagte Schmidt. Er hatte die Gäste seines 60. Geburtstages gebeten, keine Geschenke, sondern eine Spende zugunsten der Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen mitzubringen. „Dieser Betrag hilft meinem Team, weiterhin die fachkundige Unterstützung aufrecht zu erhalten, in schwierigen Betreuungssituationen und allen anderen Fragen im Zusammenhang mit der Demenz-Erkrankung“ , freute sich Rath.Das Alzheimer Tageszentrum wurde 1993 als erste Tagespflege in Deutschland für demenzkranke Menschen eröffnet. Die Alzheimer Gesellschaft Mittelhessen mit Sitz in Wetzlar, die aus einer Angehörigengruppe hervorgegangen ist, ist Trägerin des Tageszentrums. Das Tageszentrum wurde als Modellprojekt mit Bundesmitteln gefördert und hat mehrere Preise erhalten. (red/Foto: privat)