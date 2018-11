2000 Euro für Mathe

Wetzlar Kinder und Jugendliche für Mathematik zu begeistern und vor allem besonders Begabte zu erreichen, ist das Ziel des Mathematik-Zentrums Wetzlar. Am 16. März 2019 richtet der Verein erneut den Tag der Mathematik im Konferenzzentrum in Wetzlar aus. Der Wettbewerb richtet sich an angehende Abiturienten. Die Sparda-Bank Hessen hat dafür 2000 Euro zur Verfügung stellt. Eduard Marquard (l.) von der Sparda-Bank überreicht die Spende an Friedel Fiedler. „Der Wettbewerb fördert außerordentliche Talente zutage und gibt ihnen die Möglichkeit, sich aneinander zu messen. Unser Engagement sehen wir als lohnende Investition in die Zukunft“, so Marquard. (red/Foto: privat)