25 Kilometer Straße sind autofrei

Tausende kommen bei schönem Wetter zu dieser im Landkreis Marburg-Biedenkopf mittlerweile einmaligen Aktion. Zwischen 10 und 18 Uhr werden unter dem Motto „Erobere die Straße!“ rund 25 Kilometer der Landesstraße zwischen der Bundesstraße 3 und der Amöneburg ausschließlich den Fahrradfahrern, den Inlinern und den Fußgängern zur Verfügung stehen.

In den an der Strecke liegenden Ortsteilen werden Vereine, Organisationen und Unternehmer den sportlich Aktiven ein unterhaltsames und vielfältiges Sport-, Kinder- und Kulturprogramm bieten.

Der autofreie Sonntag ist nicht nur ein Freizeitangebot für die gesamte Familie, er ist auch ein Beispiel der aktiven Vereinsförderung im Ebsdorfergrund, die mit ihren Aktionen ihre Kassen aufbessern können. Die ausrichtenden Gemeinden geben dagegen jährlich mehrere Tausend Euro aus, alleine für die großräumigen Sperrmaßnahmen. Als Streckenhighlight gilt die große Show- und Aktionsbühne im Verkehrskreisel Heskem-Mölln. Hier wird den ganzen Tag über Live-Musik von verschiedenen Bands geboten. Solokünstler und Tanzgruppen treten auf, und es gibt Kinderunterhaltung.

In Ebsdorf gibt es ein Konzert der Blasmusik auf dem Hof Bückendorf und Live-Musik in Hachborn an der Sandmühle. Hoffeste finden zudem in Ebsdorf und Rauischholzhausen statt.

Entlang der Strecke gibt es viel Musik, Feste und Mitmachaktionen

Auch für die Kleinen gibt es in fast allen Ortsteilen besondere Aktionen. Ponyreiten und Streichelzoo gibt es zum Beispiel vom Reiterhof Udersbacher Hof in Rauischholzhausen.

Auch die kulturellen und historischen „Schmuckstücke“ des Landstriches werden für die Besucher geöffnet sein. In Ebsdorf hat das Flugzeugwrackmuseum und in Hachborn das Heimatmuseum seine Pforten geöffnet. Eine Fahrradservicestation wird es in Heskem-Mölln geben. Den autofreien Sonntag richten die Gemeinden Ebsdorfergrund und Fronhausen sowie der Landkreis Marburg-Biedenkopf aus.

Die Besucher parken entlang der Strecke und nutzen dann die freie Straße für ihre Ausflüge. Sich sportlich betätigen und die pure Natur erleben werden hier zum Ereignis. Darüber hinaus sorgen rund 60 Stände für die Verpflegung und Unterhaltung.

Weitere Infos gibt es im Internet unter www.autofreier-sonntag.de. (red)