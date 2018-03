VON ROLF REINHARDT

250 feiern in Büblaho Jubiläum

FASCHING Riesenstimmung bei ausverkaufter Galasitzung des NKB

Wetzlar . "50 Jahre NKB und 80 Jahre Fasching in Büblaho" war das Motto des Närrischen Komitees (NKB) Büblingshausen. Gefeiert wurde in einer großen Galasitzung in der Siedlerklause. Mit 250 Gästen, unter ihnen Oberbürgermeister Wolfram Dette und der Landtagsabgeordnete Hans-Jürgen Irmer, war die Veranstaltung restlos ausverkauft.

