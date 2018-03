3_Solo_Text_k

48 Nachwuchspiloten aus Deutschland geben sich auf der Breitscheider "Hub" den Steuerknüppel in die Hand. Die Luftsportgruppe ist am Wochenende zum zweiten Male nach 2009 Gastgeber der Bundesendausscheidung des Jugendvergleichsfliegens. Die Finalteilnehmer dieses großen Wettbewerbs hatten sich in den zurückliegenden Wochen bei Regional- und Landeswettkämpfen für die Endrunde qualifiziert. Jedes Bundesland entsendet drei Vertreter auf den Westerwälder Verkehrslandeplatz. Die hessischen Farben vertreten dabei Piloten aus Bad Nauheim, Bensheim und dem Ederbergland. Teilnehmer aus den Lahn-Dill-Vereinen Breitscheid, Braunfels, Wetzlar und Hörbach haben es nicht bis ins Bundesfinale geschafft. Für sie war beim Landesentscheid in Gedern Schluss. Auch wenn die jungen Aeronauten von dem Ehrgeiz beseelt sind, möglichst viele Pluspunkte zu sammeln, ist dies kein vom Gedanken des Leistungssportes dominiertes Turnier. So müssen die Starter im Alter zwischen 14 und 25 Jahren vorgegebene Manöver wie Kurvenwechsel, Vollkreise, Seitengleitflüge, hochgezogene Fahrtkurven, Rollübungen mit bestimmten Querneigungswinkeln und Ziellandungen absolvieren. Möglichkeiten, zwischen Start und Landung zu patzen, gibt es viele. Schnitzer werden konsequent mit Minuspunkten geahndet. Das Reglement ist da sehr streng und eindeutig. Und die Juroren schauen genau hin. Jenseits des fliegerischen Teils werden die Breitscheider um Organisationsleiter Enrico Busch-Hecht und Landesjugendleiter Tobias Nickel (Hörbach) ihren Gästen ein abwechslungsreiches Rahmenprogramm bieten. (bol/Foto: C. Weber)