30. Jahrgangstreffen

Ehringshausen-Kölschhausen Zum 30. Mal getroffen hat sich der Jahrgang 1938 vom Kirchspiel Kölschhausen. 1988 fand das erste Treffen statt, das Gretel Theiß und Horst Kuhlmann organisiert hatten. Das hat allen Konfirmanden so gut gefallen, dass es fortan jedes Jahr, dann mit Partnern, wiederholt wurde. Beim gemütlichen Zusammensein mit Mittagessen und anschließendem Kaffeetrinken gab es immer viel Gesprächsstoff. Themen waren die Zeiten vom Konfirmandenunterricht bei Pfarrer Kampen, Urlaubsreisen, Familiengeschichten, Hobby, Politik, Umwelt und vieles mehr. Ein großes Thema ist natürlich auch das Älterwerden mit all seinen Tücken und Beschwerden. In Gedanken und Gesprächen erinnern sich die Teilnehmer der Treffen immer wieder auch an die Konfirmandinnen und Konfirmanden, die nicht mehr unter ihnen sein können. Alle wünschen sich, dass sie sich auch weiterhin treffen können. (red/Foto: privat)