300 Gäste beim VdK

Wetzlar-Dutenhofen 300 Mitglieder des Sozialverbandes VdK haben am Dutenhofener See gefeiert. Die Vorsitzende Bärbel Keiner wies darauf hin, dass der Stadtverband mit über 1300 Mitgliedern ständig wachse. Zudem wies sie darauf hin, dass der VdK Hessen-Thüringen Forderungen zur Hessentagswahl stellt. So fordere er beispielsweise die Sicherstellung der ärztlichen Versorgung im ländlichen Raum durch Schaffung wirksamer Anreize. In der Pflege werde mehr qualifiziertes und angemessen bezahltes Pflegepersonal gebraucht. Eine weitere Forderung des VdK sei Inklusion von Anfang an gemäß der UN-Behindertenkonvention.