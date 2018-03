3000 Euro für Tafel

WETZLAR Auch in diesem Jahr unterstützt die Firma Märzhäuser wieder die Wetzlarer Tafel mit einer Spende: Stephan Märzhäuser und Nathalie Reichmann haben den Scheck in Höhe von 3000 Euro an Diakon Christof Mayer übergeben. Mit dieser Spende unterstützt Märzhäuser sozialdiakonische Projekte der Wetzlarer Tafel wie die Kindertafel, die Kinderuni, die Hausaufgabenbetreuung sowie zahlreiche gemeinsame Freizeitaktivitäten zur Stärkung der Sozialkompetenz von Kindern in Armutslagen.Spendenübergabe an die Tafel (v.l.): Christof Mayer, Stephan Märzhäuser und Nathalie Reichmann. (red/Foto: privat)