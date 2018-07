31-Jähriger greift Rettungskräfte an

Wie und wodurch die junge Frau überhaupt eine tiefe Schnittverletzung erlitt, bleibt ein Rätsel – doch dass ausgerechnet ihr Verlobter die Retter massiv bei ihrer Arbeit behinderte, das gab der Angeklagte am Montag vor dem Amtsgericht mehr oder weniger zu.

Dabei widersprach der 31-Jährige der Einschätzung der Staatsanwaltschaft, er sei die Retter aus bloßer Wut und nur, um seinen Willen durchzusetzen, angegangen. Vielmehr habe er aus Sorge um seine Verlobte gehandelt, die sich in dieser Nacht Anfang Oktober vergangenen Jahres aus unbekannten Gründen auf einer Party eine tiefe Schnittverletzung am Hals zugezogen hatte.

Nach der Aussage der Notärztin zieht der Angeklagte seinen Einspruch wieder zurück

Das Paar hielt sich auf einem Fest im Nordkreis auf, als der Angeklagte die Frau stark blutend an der Straße liegend fand. Er alarmierte den Rettungsdienst, will diesen bei den ersten Sofortmaßnahmen auch noch tatkräftig unterstützt haben. „Ich habe geholfen, habe den Tropf und immer ihre Hand gehalten“, beschrieb der Angeklagte die Situation. Zum Störfaktor soll er laut Anklage erst geworden sein, als die Ärzte versuchten, seine Verlobte in den Rettungswagen und dann ins Krankenhaus zu bringen. Dabei mischte sich der Mann zunehmend aggressiv ein und behinderte den Transport.

Dabei war die Verletzte „dringend auf notärztliche Versorgung angewiesen“, heißt es in der Anklage. Dennoch soll der Angeklagte wutentbrannt die Retter verbal angegriffen und wüst beschimpft haben. Laut Staatsanwaltschaft versuchte er sogar, den Fahrer und die Notärztin aus dem Transporter zu ziehen. Als ihm das nicht gelang, soll er mehrmals gegen den Rettungswagen getreten und geschlagen haben. Daran konnte er sich aber nicht mehr erinnern, sagte der Angeklagte, weil er in dieser Nacht „ziemlich angetrunken“ gewesen sei. Ein Alkoholtest ergab später bei ihm einen Alkoholwert von rund zwei Promille. Auch sein Anwalt relativierte die Sache: „Er war übermüdet und alkoholisiert und hat versucht zu helfen“, sagte Verteidiger Dr. Thomas Basten.

Aus der emotional angespannten Situation heraus sei sein Mandant „zumindest bemüht“ gewesen – „dann war er plötzlich überflüssig“. Aus dieser angespannten Lage heraus habe er das nicht eingesehen und „völlig irrational darum gekämpft“, so Basten. Den ungefähren Tathergang zweifelte die Verteidigung dabei nicht an, wohl aber den Vorwurf, dass der 31-Jährige die Rettungskräfte gezielt behindern wollte. „Er wollte die Rettungsmaßnahmen unterstützen, die Sanitäter nicht davon abhalten“.

Das bestätigte der Beschuldigte, der trotz Erinnerungslücken nicht von einem derart aggressiven Verhalten seinerseits ausging. „Ich war bestimmt aufgebracht, weil ich nicht mitfahren durfte und wollte nur bei meiner Verlobten sein, aber nicht mit aller Gewalt“, sagte der Mann.

Sein plötzlich aufbrausendes Verhalten und die verbalen Attacken bestätigte dagegen die Notärztin vor Gericht. Demnach eskalierte die Situation, als die Rettungskräfte die Verletzte fortbringen wollten. „Er hat versucht, das zu unterbinden und uns massiv beschimpft“, so die Zeugin. Nach einem ersten tätlichen Angriff riefen die Rettungskräften schließlich die Polizei zur Hilfe, die den Mann für einige Stunden in die Ausnüchterungszelle steckten. Nach ihrer detaillierten Aussage über die Tatnacht zog der Angeklagte umgehend den Einspruch gegen den Strafbefehl zurück, ohne die verbleibenden sechs Zeugen zu hören. Damit akzeptierte er das Urteil, das sofort rechtskräftig wurde. Er muss nicht nur die entstandenen Schäden am Rettungswagen abstottert, sondern zudem 4000 Euro Geldstrafe zahlen.