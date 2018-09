32 Oldtimer tuckern um die Wette

Der Automobil-Sport-Club Lahn-Eder und der AC Frankenberg richteten gemeinsam die neunte Auflage der „ADAC Ederbergland-Classic“ aus.

Bevor die betagten Fahrzeuge auf die Strecke durften, gab es am Gemeinschaftshaus in Allendorf noch eine Verkehrssicherheitsüberprüfung. Gleich nach dem Start durch Bürgermeister Claus Junghenn wurde noch im Ort eine erste Aufgabe bewältigt: Die Teilnehmer mussten in exakt zwölf Sekunden eine Wegstrecke von 100 Metern zurücklegen. Und auf dem Parkplatz am Flugplatz von Allendorf musste danach genau mittig zwischen zwei Kanthölzern eingeparkt werden.

Dann aber begann die Tour durchs Ederbergland. In Röddenau wartete die nächste Aufgabe, ein Parkvorgang mit einem 20-Zentimeter-Abstand an einem Gatter. Weiter ging es nach Frankenberg, wo in einem vorgegebenen Abstand zu einem Bordstein gehalten werden musste.

Peter Sänger landet auf Platz zwei

Über Schreufa, Viermünden, Ederbringhausen, Buchenberg, Fürstenberg und Goddelsheim führte die Tour bis nach Willingen. Im Strycktal bei der Mühlenkopfschanze endete die Vormittagsetappe. Die Rückfahrt führt die Teams über Usseln nach Korbach. Nach einem Abstecher zum Weinfest in Battenberg an der Neuburg ging es ins Ziel nach Allendorf.

Dort ehrten Holger Behlen und Rainer Gorski die Sieger. Bei den Fahrzeugen bis Baujahr 1960 gewannen Markus und Sabine Schönauer aus Gladenbach mit ihrem 40 PS starken Ford A (Baujahr 1929) vor dem Biedenkopfer Peter Sänger, der einen BMW 326 Cabrio aus dem Jahr 1939 steuerte. Gesamtsieger der Veranstaltung wurden Hans Dieter Edenhofner und Hans Dieter Heller (MSC Melsungen, VW Käfer) vom ASC Melsungen.

Die zehnte Auflage der „ADAC Ederbergland-Classic“ ist für den 7. September 2019 geplant. (red)