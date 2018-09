350 Fahrzeuge anschauen

Marburg Am Wochenende des 8. und 9. September veranstaltet die KFZ-Innung Marburg ihre alljährliche Automobilausstellung. Autohäuser und nicht vertragsgebundene Werkstätten aus dem Innungsgebiet präsentieren auf dem Messegelände im Afföller in Marburg rund 350 Neu-, Gebraucht- und Vorführwagen. Geöffnet ist von 9 bis 18 Uhr am Samstag und von 10 bis 17 Uhr am Sonntag.