400 Diagnosen für Schwindel

Eine 79-jährige Frau aus Haiger leidet seit zwei Jahren unter Schwindel. „Ich gehe mit Schwindel ins Bett und stehe mit Schwindel auf“, sagt sie. Im Sitzen geht es, im Liegen scheint sich das Bett zu drehen. Dr. Best vermutet als Ursache den sogenannten Lagerungsschwindel, die häufigste Ursache für Schwindel. Diesen könne man mit bestimmten Übungen behandeln. Weil die Frau sich beim Gehen und Stehen auch festhalten muss, damit sie nicht umkippt, rät er zu einer neurologischen Untersuchung der Nervenfunktionen in den Beinen. Der Neurologe solle dann auch nach Zeichen einer Polyneuropathie suchen.

Eine 70-jährige Frau aus Brandoberndorf ist vor acht Tagen vor dem Fernseher eingeschlafen und als sie aufstehen wollte, ging nichts mehr, wie sie sich ausdrückte. Seit Tagen sei es ihr übel, beim Aufstehen sehe sie alles verschwommen. Ihre Beine halten sie nicht, alles drehe sich. Dr. Best sieht zwei Möglichkeiten. Die erste wäre eine Entzündung des Gleichgewichtsnervs. Das sei zwar subjektiv sehr bedrohlich, aber vollkommen harmlos und ohne bleibenden Schaden. Die schlimmere Alternative sei allerdings eine Durchblutungsstörung im Sinne eines Schlaganfalls. Das müsse man sehr ernst nehmen. Er rät ihr dringend dazu, sich sofort in die Notaufnahme seiner Klinik zu fahren und kündigt dort auch gleich die Patientin an.

Eine Frau ruft für ihre 98-jährige Mutter aus Solms an. Diese sei vor fünf Jahren auf das Gesicht gefallen und habe seit dieser Zeit Schwindelgefühle, die mit der Zeit auch schlimmer würden, zuerst nur im Liegen, jetzt auch nach dem Aufrichten. Dr. Best rät, das stationär untersuchen zu lassen.

Ein 71-jähriger Mann aus Braunfels hat seit Jahren Probleme mit Schwindel. Unzählige Ärzte, HNO, Neurologe, Augenarzt, Orthopäde und auch ein Rheumatologe hätten aber nichts gefunden. Sogar Gehirnwasser sei untersucht worden. Im Sitzen und Liegen gehe es, aber beim Stehen und Gehen sei es wie Blei in den Füßen. Auch habe er Ohrgeräusche und Kopfschmerzen im Stehen. Dr. Best sieht zwei mögliche Aspekte: Das Gefühl von Blei in den Beinen komme wahrscheinlich von einer Polyneuropathie, einer verminderten Nervenfunktion. Hier könne Vitamin B1 helfen, damit das Kribbeln weggeht. Dann vermutet der Spezialist noch ein Liquorunterdrucksyndrom. Dabei werde vom Gehirn nicht genug Nervenwasser produziert. Im Stehen würde der Druck innerhalb des Nervensystems sinken, dadurch komme es zu einer vermehrten Füllung der Venen des Nervensystems, was schlussendlich zu den geschilderten Schmerzen führen könne. Das sei gut behandelbar. Er rät dem Mann, einen Neurologen zu konsultieren.

Ein 81-jähriger Mann aus Dillenburg sieht Doppelbilder horizontal nebeneinander stehend. Wenn er ein Auge zukneift, sei es wieder normal. Dr. Best sieht auch hier zwei mögliche Ursachen. Es könne sich um ein angeborenes Schielen handeln, welches dann im Laufe der Jahre dekompensiere und sich erst in höherem Alter bemerkbar mache. Den Schielwinkel könne man ausmessen und dann mit einer Prismenglas-Brille korrigieren. Es könne sich aber ebenso gut um eine Funktionsstörung im Bereich des Hirnstammes handeln. Um das festzustellen, solle der Mann einen Augenarzt zu einer orthoptistischen Untersuchung aufsuchen. Orthoptisten seien medizinisches Fachpersonal mit einer sehr spezialisierten Ausbildung, um Störungen der Augenbewegungen und der Sehfunktion zu untersuchen. Mittels einer MRT-Untersuchung könne man dann feststellen, ob eventuell eine Durchblutungsstörung im Hirnstamm vorliege.

Seit mehreren Jahren leidet eine Seniorin unter plötzlich auftretendem Schwindel

Eine 83-jährige Frau aus Biedenkopf leidet seit 2012 unter Schwindel. Der Schwindel sei an einem sehr heißen Tag wie mit einem Schalter eingeschaltet plötzlich aufgetreten. Sie habe sich dann nicht mehr auf den Beinen halten können, weil die Koordination nicht mehr funktionierte.

Die Seniorin konnte dann nicht mehr allein gehen und sei bereits in verschiedenen Kliniken gewesen. Ein MRT des Kopfes sei ohne Befund gewesen. Einen Schlaganfall hätten die Ärzte ausgeschlossen. Dr. Best will diese Möglichkeit allerdings nicht ausschließen. „Manche kleinen Schlaganfälle sind im MRT nicht zu sehen“, sagt er.

Für einen Schlaganfall spreche, dass der Kontrollverlust in den Beinen schlagartig aufgetreten sei und seither über bereits mehrere Jahre bestünde. Die Anruferin solle so viel Gymnastik machen und trainieren, wie sie könne, um dadurch eine Rehabilitation und Kompensation ihrer Beschwerden zu erreichen. (Foto: A. Müller)