44 Jahre Narrenglück gehen auf die Straße

Marburg Im ganzen Land steuert der karnevalistische Frohsinn dem Höhepunkt entgegen. So auch in Marburg, wo der Festausschuss Marbuger Karneval für den 12. Februar zum Rosenmontagszug einlädt. Unter dem Motto „44 Jahre Narrenglück - der FMK total verrückt“ setzen sich die Gruppen und Wagen um 13.33 Uhr in der Universitätsstraße in Bewegung. Von dort schlängelt sich der bunte Tross an Motivwagen und Fußgruppen über den Rudolphsplatz in die Biegenstraße und von dort über Deutschhausstraße, Bunsenstraße, Robert-Koch-Straße, Bahnhofstraße, Elisabethstraße und Pilgrimstein bis zum Oberstadtparkhaus, wo der Zug aufgelöst wird. Die Innenstadt ist von 13 Uhr bis etwa 16 Uhr für den Fahrverkehr gesperrt. (red)