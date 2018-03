46ers empfangen heute Zweiten

Ulm kommt mit Ex-Coach Leibenath

Gerade einmal drei Niederlagen musste Leibenath mit seinem neuen Team in der laufenden Runde hinnehmen - von einer solch triumphalen Bilanz des Vorjahres-14. dürfte im Sommer kaum ein Fan in Ulm und Ulm herum geträumt haben, zumal Hoffnungsträger Robin Benzing zu Bayern München abwanderte. Mit Dane Watts, Steven Esterkamp, Isaiah Swann und Keaton Nankivil hat Leibenath aber starke Schlüsselspieler verpflichtet, die hervorragen mit dem bestehenden Personal um die beiden Allstars John Bryant und Per Günther harmonieren.

