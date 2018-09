46ers geraten unter Druck

Gießener 82:102-Heimniederlage gegen Eisbären Bremerhaven

In den ersten Minuten konnten die LTi Gießen 46ers das Spiel bis zum 6:7 noch ausgeglichen gestalten, doch nach Everetts zweitem Dreier zum 6:10 (4.) drückten die Eisbären Bremerhaven mächtig auf das Gaspedal und stürmten einem rekordverdächtigen Viertel entgegen. Beim 25:30 nach zehn Minuten deutete sich bereits an, dass den Gästen in der Offensive fast alles gelingen und Trainer Doug Spradley später bilanzieren sollte: "Ich bin stolz auf meine Mannschaft. Wir haben noch nie mehr als 53 Prozent unserer Würfe getroffen."

