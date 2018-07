500 000 Euro für saubere Luft in Limburg

In dessen Beisein hat Bundesverkehrsminister Andreas Scheuer (CSU) den Förderbescheid im milliardenschweren „Sofortprogramms Saubere Luft“ an den Ersten Stadtrat der Stadt Limburg, Michael Stanke (CDU), überreicht. „Ich freue mich außerordentlich über diese stattliche Förderung des Bundes“, sagte Stanke. „Damit kann ein Beitrag zur Verbesserung der Luft in Limburg geleistet und hoffentlich zugleich Fahrverboten entgegengewirkt werden.“

Der Bund hatte auf dem zweiten Kommunalgipfel 2017 das „Sofortprogramm Saubere Luft“ aufgelegt, das Kommunen dabei unterstützt, Maßnahmen zur Verbesserung der Luftqualität umzusetzen. „Eine Milliarde Euro stehen dafür bis 2020 bereit“, erklärte Willsch.

Gegenstand des Programms sind Maßnahmen zur Elektrifizierung des städtischen Verkehrs und der Errichtung von Ladeinfrastrukturen, zur Digitalisierung von Verkehrssystemen sowie zur Nachrüstung von Diesel-Bussen im Nahverkehr mit Abgasnachbehandlungssystemen. „Von effizienterer Verkehrsführung, über Elektro-Busse und Taxis, bis hin zum Ausbau von Fahrrad- und Fußgängerwegen: Der Bund fördert ein breites und abgestimmtes Instrumentarium zur Entlastung betroffener Kommunen“, sagte Willsch.

„Klar ist, wir müssen Fahrverbote auf jeden Fall vermeiden. Das träfe Berufspendler, Betriebe und Familien mit besonderer Härte – gerade in unserer Region“, mahnt Willsch weiter.

Rund 13 Millionen Diesel-Autos wären von einem flächendeckenden Verbot betroffen – darunter auch die knapp sechs Millionen Fahrzeuge, die zwar gerade erst gekauft wurden, aber noch der Euro-5-Norm entsprechen.

Ständig neue Farbplaketten

„Wie manch einer in Politik und Interessenverbänden Millionen Fahrzeughalter durch ständig neue Farbplaketten auf ihren Autos gängeln, hohe Anschaffungskosten zunichtemachen und durch ein Fahrverbot enteignen will, finde ich unerträglich. Diese Maßnahmen treffen nicht die Autohersteller, sondern die unschuldigen Verbraucher, für die das Auto Existenzgrundlage und Grundvoraussetzung ihrer Erwerbstätigkeit ist.“

Erst vor wenigen Jahren wurden in den ersten deutschen Großstädten Umweltzonen errichtet, die je nach Kennzeichnung nur noch von Fahrzeugen mit der „grünen Plakette“ befahren werden dürfen. Manche Städte haben eine solche Umweltzone sogar erst in jüngster Vergangenheit eingeführt. Anwohner, Berufspendler, Dienstleister und Betriebe, die in den Verbotszonen ansässig sind oder sie anfahren und beliefern müssen, sahen sich mitunter gezwungen, ihren gesamten Fuhrpark binnen kürzester Zeit zu ersetzen.

„Wer also gerade erst viel Geld in ein neues Auto mit grüner Plakette investiert hat, würde im Falle eines Fahrverbotes erneut zur Kasse gebeten – oder steht vor dem Nichts“, macht Willsch deutlich. (red)