586 Päckchen gesammelt

Über das Ergebnis der Aktion berichtete jetzt die Leiterin der Sammelstelle in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde (Baptisten) in Wetzlar. An der Aktion haben sich auch mehrere Gruppen beteiligt. So haben Schüler der Wetzbachtalschule in Schwalbach Pakete mit kleinen Geschenken gepackt. Auch Schüler der Goetheschule in Wetzlar haben sich zum dritten Mal beteiligt.

Im Rahmen des Projektes „Goethe hilft“ sammelten sie 86 Pakete. Bewohner des Senioren- und Pflegeheims „Zum Schönbachtal“ in Werdorf haben Kartons mit buntem Papier beklebt, um den Mädchen und Jungen eine Freude zu machen. In den Kartons wurden Spielsachen, Schreib- und Malutensilien sowie Kuscheltiere für bedürftige Kindern verstaut.

„Erstmals dürfen in diesem Jahr auch Gummibärchen in den Karton. Das ist nun aufgrund der geänderten Zollbestimmungen möglich“, sagte Herbert, die nach eigenem Bekunden froh ist, dass den Kindern damit eine zusätzliche Freude gemacht werden kann.

Weltweit größte Geschenkaktion

Die Sammler erhielten zudem viele Sachspenden heimischer Firmen, so dass die Kartons richtig vollgepackt werden konnten. Jeder Teilnehmer war zudem aufgerufen, acht Euro je Karton zu spenden, um die Transportkosten zu finanzieren.

„Weihnachten im Schuhkarton“ ist Teil der weltweit größten Geschenkaktion für Kinder in Not mit dem Namen „Operation Christmas Child“. Dank der Päckchenspenden aus dem deutschsprachigen Raum konnte der Berliner Verein „Geschenke der Hoffnung“ in der Saison 2017/2018 insgesamt 408 809 Kinder beschenken.

Die Päckchen gehen in den kommenden Wochen und noch rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest nach Georgien, Lettland, Litauen, Montenegro, Polen, Republik Moldau, Rumänien, Serbien, Slowakei und in die Ukraine.

In der Sammelstelle in der Elsa-Brandström-Straße war in den vergangenen Wochen deshalb viel zu tun. Die ehrenamtlichen Mitarbeiterinnen haben alle Pakete kontrolliert, ob sie den Zollbestimmungen entsprechen und haben auch selbst Kartons mit gespendeten Sachen bestückt. (lr)