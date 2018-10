60 rutschen um die Wette

Damit gewann er den Pokal in der Männerwertung. Es war die vierte Rutschmeisterschaft im AquaMar.

Der Streckenrekord blieb ungebrochen: Sebastian Rüdiger aus Neuhof hatte ihn im vergangenen Jahr aufgestellt, schaffte die 63 Meter 8,5 Sekunden. In diesem Jahr blieb er mit seiner Bestzeit von 8,85 Sekunden aber hinter Ron Peesel aus Kassel, der sich den ersten Platz bei den Männern holte.

Drei Durchgänge in der Vorrunde

In fünf Gruppen traten insgesamt rund 60 Teilnehmer gegeneinander an. In der Vorrunde durften alle drei Mal rutschen. Aus den beiden schnellsten Runden wurde die Bestzeit gebildet. Die fünf schnellsten jeder Gruppe traten im Finale gegeneinander an. Hier durften alle wiederum zwei Mal in die Rutsche. Aus den zwei Durchgängen in der Vorrunde und den zwei Durchgängen im Finale wurde letztlich die Bestzeit gebildet.

Bei den Mädchen bis zwölf Jahre holte sich Charlotte Lenz den Pokal mit der Gesamtzeit von 44,34 Sekunden, gefolgt von Emily Lohaus (44,49), Zelda Fischer (44,82), Nele Zierow (45,49), Iman Abd Alrahman (46,93) und Sophia Siemon (52,79).

Bei den Jungs bis zwölf Jahre siegte Tom Hörbelt mit 41,6 Sekunden. Es folgten Axel Schoder (41,83), Anton Steinmetz (42,25), Justus Steinmetz (42,82) und Myxin Gemril (44,64).

Bei den Jugendlichen bis 16 Jahren gewann Thomas Weimar mit 39,33 Sekunden. Lukas Zierow (40,25) wurde Zweiter, gefolgt von Raphael Oberwinkler (41,95), Kyvill Bender (43,58) und Espen Alexander (45,66). Ann-Christin Neidel rutschte mit 39,82 Sekunden die schnellste Zeit in der Frauen-Wertung. Anja Gäuther holte mit 39,85 Sekunden Platz zwei, gefolgt von Carlotta Lieder (41,54), Anette Obermann (42,08) und Merle Skrzypek (42,22).

Bei den Männern schaffte Ron Peesel die Gesamtzeit von 35,42 Sekunden. Sebastian Rüdiger belegte Platz zwei mit 35,65 Sekunden. Weiko Busse rutschte auf Platz drei (36,07), gefolgt von Dirk Ronzheimer (36,54) und Finn Feltmann (37,53). (red)