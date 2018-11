64 Jugendliche empfangen Sakrament der Firmung

„Christlicher Glaube braucht lebendige Zeugen“ stand im Mittelpunkt eines Festgottesdienstes am Samstagabend im Dom. Der Limburger Generalvikar Wolfgang Rösch spendete 53 jungen Menschen aus der Kernstadt und Dalheim das Firmsakrament. Am Sonntag haben in der Sankt-Bonifatius-Kirche der Neuen Wohnstadt elf Firmlinge zwischen 15 und 18 aus der Gemeinde und Niedergirmes ihr Glaubensbekenntnis abgelegt.

Im Dom begrüßte Stadtpfarrer Peter Kollas über 800 Gottesdienstbesucher. Die Jugendlichen hätten sich über Monate intensiv auf diesen Tag vorbereitet, berichtete Kollas. Für die Bewerber sei es eine Zeit der Prüfung gewesen, ob sie als vollwertige Mitglieder der Katholischen Kirche angehören wollen. Aus freien Stücken hätten sie sich dafür entschieden.

„Spurensuche nach Gottes gutem Geist“ – unter diesem Motto stand die thematische Vorbereitung der Jugendlichen in den vergangenen Monaten. Dazu gehörten neben Glaubensgesprächen und Gottesdiensten auch die angebotene Pilgerwanderung, ein Aufenthalt im Kloster oder eine Besinnungswoche in Taizé.

In der katholischen Stadtpfarrei „Unsere Liebe Frau“ Wetzlar hatten sich über 50 Prozent der katholischen Jugendlichen in den Jahrgangsstufen neun bis elf zur Firmung angemeldet. „Dabei ist es ganz normal, dass sich während der Vorbereitung Jugendliche auch wieder abmelden“, sagte der Dompfarrer.

„Dieser Tag ist für mich sehr wichtig“

„Dieser Tag ist für mich sehr wichtig, denn es geht um meinen Glauben“, erklärte der 16-jährige Fabian aus Wetzlar. Zusammen mit Pastoralreferent Joachim Schäfer und Diakon Janusz Sojka hatten die Firmlinge ihren Gottesdienst selbst vorbereitet. Dabei spielten neben selbstformulierten Gebeten und Fürbitten auch Gegenstände aus der Vorbereitungszeit wie eine Mönchskutte, ein Wanderstab oder eine Statue aus Tiezé eine Rolle. Ebenso wurde der musikalischen Rahmen wurde von den Jugendlichen gestaltet, begleitet wurden sie von Domkantor Horst Christill am Klavier.

In seiner Predigt ermunterte der Generalvikar die Jugendlichen, in dem Firmsakrament mehr zu sehen als ein förmliches Ritual. „Vertraut auf Gottes Liebe und Gerechtigkeit, auch wenn es in unserer Welt oft nicht danach aussieht“, so Rösch: „Auf Gottes Liebe und Kraft zu vertrauen, ist eine sichere Lebensgrundlage. Wir Christen wollen nicht die Sheriffs dieser Welt sein, aber wir können mithelfen, die Welt zu verändern. Auch dazu legt Gott seinen Geist in euch“.

Anschließend traten die Firmbewerber mit ihren Paten vor den Altar, um ihren Glauben zu bezeugen und vom Generalvikar das Sakrament der Heiligen Geistes zu empfangen. Bei der Handauflegung sprach Rösch: „Sei besiegelt durch die Gabe Gottes, den Heiligen Geist“. Danach zeichnete er ihnen mit geweihten Öl ein Kreuz auf die Stirn und beglückwünschte sie zu ihrem Glaubenszeugnis