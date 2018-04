70 Jugendliche auf dem Kulturtrip

Wetzlar Kultur und Kreativität standen im Mittelpunkt den fünften „TalentCAMPus 2018“ in der August-Bebel-Schule in Wetzlar. Über 70 Kinder und Jugendliche nahmen das Ferienangebot der Volkshochschule Wetzlar in Zusammenarbeit mit dem Jugendbildungswerk und dem Internationalen Bund sowie der Bebel-Schule an. Vormittags gab es die Auswahl zwischen Workshops im Bereich Theater, Soziale Medien und Internationale Küche. Ein Höhepunkt war die erstmals angebotene Entdeckertour, die die Schüler an vier Tagen zu vier Kulturinstitutionen der Stadt Wetzlar führte: Dunkelkaufhaus, Stadtmuseum, Stadtbibliothek und Viseum. Am Nachmittag kreiste alles um das Thema Kreativität. So entstanden etwa in einem Nähworkshop moderne Taschen oder in Fingermalworkshop bunte Bilder. Daneben bestand die Möglichkeit zur sportlichen Betätigung. Das Programm wird durch das Bundesministerium für Bildung und Forschung finanziert und ist für Kinder und Jugendliche kostenfrei. (red/Foto: privat)