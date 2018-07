750 Euro bringt die Sünderbank

Optimale äußere Bedingungen und stimmungsvolle Blasmusik vom Orchester des Volksmusikvereins taten ihr Übriges zum Gerstensaft, um die vielen Gäste bei bester Laune zu halten. Jessica Valentin, die Vorsitzende, und ihre 35 Mitstreiter hatten indes wenig Zeit zum Verschnaufen und alle Hände voll zu tun, damit es im Rahmen der Bewirtung keine Engpässe gab.

Und wie das bei kleinen und großen Volksfesten manchmal so ist: Da reifen die kuriosesten Ideen. So wie die Kirmes Vergangenheit ist, trifft dies auch für den „Oddneng“ zu, jene berühmte Traditionsgaststätte mitten im Ort. Aus dieser Gastwirtschaft „Moos/Schneider“ hat man neben Erinnerungen noch etwas Handfestes retten können: Das Sünder- oder Eselsbänkchen, auf dem so mancher Gast die Zeit an der Theke vergaß und sein müdes Haupt nach vielleicht zu viel Genuss geistiger Getränke ablegen konnte.

Erlös geht an die Leukämiestiftung

Gerettet hatte die Bank-Tisch-Kombination seinerzeit Toto Klose von der Burschen- und Mädchenschaft. Nun ward die Idee geboren, das Eselsbänkchen zu versteigern und zwar für einen guten Zweck. Sage und schreibe 750 Euro kamen zusammen. Das Geld wird an die Carsten-Bender-Leukämiestiftung übergeben.

Wer meint, das Kneipenrelikt verschwinde jetzt in irgendeiner Kellerbar – weit gefehlt. Anke Schleenbecker-Baumann und Anke Kauer, als „Anke & Anke“ aus der Fastnacht bekannt, haben die Bank ersteigert und zugesagt, das Relikt den örtlichen Fußballern auszuleihen, damit die Sünderbank bei Heimspielen am Spielfeld stehen kann. (vm)