Ab nach Schottland!

Limburg-Weilburg Seit mehr als 20 Jahren reisen Menschen aus dem Kreis Limburg-Weilburg gemeinsam in das europäische, aber auch benachbarte Ausland, um Land, Leute und Städte kennen zu lernen. In diesem Jahr geht die Reise vom 5. bis 14. September nach Schottland. Weitere Informationen sind bei Karl-Leo Schlicht unter (0 64 76) 18 47 und per E-Mail an schlicht.mgk@t-online.de erhältlich.