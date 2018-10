Abfahrtszeiten stehen fest

Runkel Am Donnerstag, 4. Oktober, unternehmen Runkeler Senioren auf Einladung des Organisationsteams der Stadt einen Tagesausflug in den Westerwald. Die Abfahrtszeiten: 11 Uhr an der Bushaltestelle in Wirbelau, 11.20 Uhr am Landhaus Schaaf in Schadeck, 11.40 Uhr am Bürgerhaus in Arfurt, 12 Uhr an der Bushaltestelle in Ennerich, 12.10 Uhr an der Bushaltestelle in Runkel, 12.15 Uhr an der Haltestelle in Steeden, 12.20 Uhr an der Tankstelle und am Friedhof in Dehrn. (red)