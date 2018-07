Abgabe eines Rettichs war geregelt

Vor rund acht Jahren hat die Online-Erschließung des gesamten Urkundenbestandes des hessischen Staatsarchivs begonnen. Der Bestand umfasst insgesamt 130 000 Urkunden, darunter vor allem Papst- und Kaiserurkunden.

Jetzt soll der letzte Teil des Gesamtprojekts umgesetzt werden. In einem auf drei Jahre angelegten Projekt, das die DFG mit 490 000 Euro fördert, sollen 15 000 Lehnsurkunden aus der Zeit zwischen dem 13. und 19. Jahrhundert erschlossen werden. Das erläuterte Projektleiter Dr. Francesco Roberg vom Hessischen Staatsarchiv.

Das Projekt hat den Namen „Helauron“ (Hessische Landgrafen Urkunden Online). Im Fokus stehen die im Staatsarchiv aufbewahrten und auf Pergament geschriebenen Lehnsverträge, die die hessischen Landgrafen im Laufe der Jahrhunderte mit verschiedenen Lehnsnehmern abgeschlossen haben.

Dahinter stehe die sogenannte Rechtsfigur der Lehnsvergabe, erläutert Roberg. Diese sei teilweise vergleichbar mit einem heutigen Pachtvertrag, allerdings meistens noch durch den Aspekt der persönlichen Treue erweitert, zu der der Lehnsnehmer gegenüber dem Landgrafen verpflichtet gewesen sei.

So werde in den beurkundeten Verträgen beispielsweise festgehalten, dass der Landgraf einem Bürger einen in seinem Besitz befindlichen Acker zur Verfügung stelle, sodass dieser ihn bestellen könne. Im Gegenzug müsse er aber dem Fürsten einen Teil der Ernteerträge abgeben.

In den Urkunden sei das Verhältnis zwischen Lehnsgeber und Lehnsnehmer detailliert festgehalten worden.

Lehnsurkunde regelt auch das Recht, auf Reisen als Gast einkehren zu dürfen

Jedes mal, wenn einer der beiden Vertragspartner gestorben sei oder gewechselt habe, sei im übrigen eine neue Urkunde verfasst worden. Sehr oft sei aber der Gegenstand des Lehnsvertrages über die Jahrhunderte hinweg unverändert geblieben.

Sehr häufig sei es im Übrigen in diesen Lehnsverträgen nicht darum gegangen, Geld abzutreten, sondern es sei dabei um den Austausch von Naturalien, Rechten oder Pflichten gegangen, macht Roberg klar.

So sei unter anderem in den Urkunden festgelegt worden, dass ein Fürst das Recht besaß, auf seinen Reisen zu Gast bei seinem Lehnsnehmer einzukehren. Auch die Pflicht, bei einem Feldzug eine gewisse Anzahl von Soldaten zur Verfügung zu stellen, konnte Bestandteil einer Lehnsurkunde sein, erklärt Roberg.

Bei den Naturalien habe es sich beispielsweise um die jährliche Abgabe von fünf Mastsäuen oder fünf Kilogramm Butter an den Lehnsgeber gehandelt.

Nicht immer sei aber die Menge so groß gewesen. In einem Einzelfall sei sogar eine Urkunde aufgesetzt worden, in der nur von der Abgabe eines Rettichs im Jahr die Rede gewesen sei.

Der Nutzwert für den Landgrafen sei in diesem Fall weniger die Abgabe des Gemüses gewesen, als vielmehr die Tatsache, dass er einen zusätzlichen Lehnsnehmer aufweisen konnte, macht Francesco Roberg deutlich. Für die Forschung seien die aus dem Mittelalter und der Neuzeit stammenden Lehnsurkunden aus einer Reihe von Gründen interessant, macht Roberg deutlich. So könne man daraus Einzelheiten zur Personengeschichte und den Besitzverhältnissen, aber auch zur Religions- und Frömmigkeitsgeschichte ableiten.

Die Online-Erschließung bedeutet, dass nach Abschluss des Projekts kurze inhaltliche Zusammenfassungen aller 15 000 Urkunden im Internet zu finden sein werden.

Die Nutzer können aufgrund dieser Angaben dann gezielt Urkunden aus dem Bestand des Staatsarchivs in den Lesesaal bestellen. Parallel zur Online-Erschließung der Urkunden läuft auch noch das Vorhaben, alle 130 000 Urkunden zu digitalisieren.

Das bedeutet, dass sie eingescannt werden sollen und dann in ihrer Komplettversion zur Verfügung stehen werden.

Der Vorteil für die Nutzer wäre, dass sie dann Recherchen in den Urkunden des Bestands des Staatsarchivs nicht mehr vor Ort in Marburg machen müssten. 20 000 Urkunden des Staatsarchivs sind bisher bereits digitalisiert.