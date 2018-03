Absteigerduell eröffnet Saison

A-Liga Biedenkopf: Start am 4. August

Klassenleiter Hinz Schmidt begrüßte neben dem gastgebenden Aufsteiger drei weitere Neulinge in der Staffel. Der VfL Weidenhausen, Meister 2010 und einziger in der Hoor fehlender Klub, und der SC Gladenbach kehrten aus der Kreisoberliga Nord zurück. Der weitere Absteiger SG Versbachtal ist künftig der dritte Vertreter des Kreises Marburg im Hinterländer Kreisliga-Oberhaus. Die Kicker aus Eisenhausen, im Vorjahr sportlich abgestiegen, bleiben der Klasse in der neuen Spielgemeinschaft mit dem SV Silberg erhalten. Besonders freute sich Dirk Walbrecht als Vertreter des gastgebenden Aufsteigers auf die neue Saison: "Wir kommen aus einer Liga mit 14 ersten und acht Reservemannschaften. Da ist die A-Liga mit 17 Teams und vielen Derbys die schönste Klasse, die wir uns vorstellen können."

